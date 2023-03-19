Corona, patlama, deprem… Hepsinden sağ kurtuldu

Gaziantep'te corona virüsüne yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki patlamadan yaralı kurtulan Halil Karakuş (78), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evden de yakınlarıyla sağ kurtulduğu için şükrediyor.

İslahiye’de yaşayan Halil Karakuş ve eşi, 2,5 yıl önce corona virüsüne yakalandıktan sonra durumları kötüleşince hastaneye yatırıldı. Eşini corona nedeniyle kaybeden Karakuş, Gaziantep’teki bir özel hastanenin yoğun bakımında tedavi görmeye devam etti. Karakuş, hastanenin yoğun bakımında 19 Aralık 2020’de meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yaralandı. Başka bir hastaneye sevk edilen Karakuş, 70 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depreme de evinde yakalanan Karakuş, yıkılan binanın ikinci katındaki evlerinden yakınlarıyla atlayarak bir kez daha yaşama tutundu. Hafif yaralanan Karakuş, tedavisinin ardından çocukları ve torunlarıyla konteynerde kalmaya başladı.

Karakuş, “Her sabah namazında camiye giderim. Kalkar kalmaz yer sallanmaya başlayınca dua etmeye başladım. Sallantıda oruç için niyet ettim. Merdivene gidecektik, gitmedik. Sonradan gördük ki merdiven çökmüş. Torunlarla 18 kişiyiz. Küçük oğlum iki yatağı aşağı attı. Sonra büyük oğlan aşağı atlayıp onları düzenledi. Hepimiz oraya atladık. Küçük bebeği de top gibi oğlumun kucağına attık” dedi.

Karakuş, gelini ve kendisinin yatağa yetişemedikleri için yaralandıklarını ifade etti. (AA)

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19/03/2023 19:15