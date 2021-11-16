Corona virüs erken doğum nedeni mi?

Corona virüs, aşı yaptırmayan anne adaylarını ve bebeklerini tehdit ediyor. Virüs yüzünden prematüre doğumlar arttı. Erken doğan bebeklerin türlü tehlikelerle karşılaştığını söyleyen doktorlar, virüs yüzünden anne ve bebeklerin arasında doğumdan itibaren kurulan bağın da zarar gördüğüne dikkat çekti.

Corona virüs salgını sürecinde erken doğum oranları arttı. Uzmanlar, bazı annelerin bebeklerini koruma içgüdüsüyle aşı olmadığını ancak bu durumun prematüre bebekler için daha büyük risk yarattığı konusunda uyarıda bulundu.



Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Doğan Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu, "Anneler çoğunlukla 'bebeğe bir zararı olur' endişesiyle yapıyorlar. Aslında olaya tam tersinden bakmak lazım. Bu bebekler bu kadar küçük doğdukları zaman asıl zararı o zaman görüyorlar" dedi.

HAMİLELER DAHA AĞIR GEÇİRİYOR



Prematüre doğumlar, bebeğin beklenen doğum tarihinden 3 hafta erken yani gebeliğin 37. haftasından önce doğması olarak biliniyor. Prematüre doğum nedenlerine corona virüs de eklendi.

Hamileliğinde virüs kapan anne adayları, hastalığı ağır geçiriyor. İlaç tedavisine başlanması için vaktinden önce sezaryenle alınan bebekler, iyileşinceye kadar annesinden ve anne sütünden mahrum kalıyor.

Doktorlar özellikle hamilelerin hem kendileri hem de bebeklerinin sağlığı için mutlaka aşı yaptırması gerektiğini söylüyor.

"BEBEKLERİNİ UZUN DÖNEM GÖREMİYORLAR"

Doktor Soylu, "Bebekle annenin psikolojik olarak bir bağ kurması doğumdan hemen sonra gerçekleşmesi gereken bir süreç. Biz Covid-19 nedeniyle bu süreci maalesef yaşayamıyoruz. Anne, bebeğini uzun dönem göremiyor. hatta maalesef bazı durumlarda ebediyen göremiyor" diye konuştu.

Gebelerin virüse yakalandığında hastalığın daha ağır seyrettiğini söyleyen doktorlar, çoğu anne adayının haftalarca, hatta aylarca mücadele ettiğine dikkat çekiyor.

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16/11/2021 14:23