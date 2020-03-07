Corona virüs İtalyan hükümetine de sıçradı

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti lideri Nicola Zigaretti'de koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesi Başkanı Zingaretti, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

54 yaşındaki Zingaretti, Facebook'ta paylaştığı bir videoda "Bende de koronavirüs çıktı" ifadelerini kullandı ve kendisini evde karantinaya aldığını açıkladı.

Haberi Twitter'dan da duyuran Zingaretti ayrıca, yakın çevresindeki kişilerin de test yaptırmak için hastaneye başvurduğun belirtti.

07/03/2020 17:05