Corona virüste vaka sayısı 100 milyona ulaşmak üzere

SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınında aşılar bulundu ancak pandemide yolun sonu halen gözükmüyor.



Dünya genelinde vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Worldometers tarafından derlenen son verilere göre vaka sayısı 99 milyon 700 bini geçti.



Yani salgında 100 milyon vaka sayısı barajının aşılmasına çok az kaldı. Şimdiye kadar 2 milyon 139 bin insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüse yakalanan 71.7 milyon insan ise iyileşti.



Ancak dünya genelinde halen 30 milyona yakın aktif corona virüs vakası bulunuyor. Son bir haftada günde ortalama 600 bine yakın yeni corona virüs vakası tespit ediliyor. Günlük ortalama can kaybı ise 14 bine yakın.



ZİRVEDE ABD VAR

Verilere bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin salgından en çok etkilenen ülke olduğu görülüyor. ABD'de 25.7 milyon kişi Covid-19'a yakalanırken 430 bin kişi hayatını kaybetti. Yani dünyadaki her dört vakadan biri ve her beş ölümden biri ABD'de görüldü.



ABD'nin ardından vaka sayısı sıralamasında Hindistan geliyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da 10.7 milyon vaka bulunurken, 153 binden fazla insan öldü.



Vaka sayısında Hindistan'ın ardından 9 milyona yakın hastayla Brezilya geliyor. Brezilya aynı zamanda 217 binden fazla ölümle, can kaybının en fazla olduğu ikinci ülke.



Daha sonra sırasıyla Rusya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye ve Almanya geliyor. Türkiye 2 milyon 400 binden fazla vakayla 9. sırada. Türkiye'de can kaybı ise 25 binin üzerinde.

25/01/2021 20:09