Corona virüsten uzakta izole bir hayat yaşıyor

34 yaşındaki Yemek şefi Karin Jansdotter, pek çok insana ilham kaynağı olabilecek bir yaşama sahip. Bir süre farklı yerlerde çalıştıktan sonra Jansdottir gördüğü bir ilânla hayatını tamamen değiştirmeye karar verir.

İlk olarak açık denizlerdeki keşif gemilerinde aşçı olarak çalışmaya başlayan Karin Jansdotter, Antarktika'daki görev için açılan ilânı görünce hayatı değişir.

Antarktika'da bulunan ve 1990 yılında vahşi yaşam, radyasyon, meteoroloji ve toksinler üzerine araştırma yapma amacıyla kurulan Troll İstasyonu'nunda açılan işe başvuran Jansdotter o esnada burada çalışmayı çok ister.

Kısa bir süre sonra araştırma istasyonundan olumlu yanıt alan Karin Jansdotter, Antarktika'nın neredeyse ortasındaki bu uçsuz bucaksız yere doğru yola koyulur.

Bilindiği üzere Antarktika, dünya üzerinde bilimsel araştırmalar yapan sınırlı sayıdaki ekipler dışında insan yerleşiminin bulunmadığı tek kıta.

Uluslararası hukukta Antarktika hiçbir ülkeye ait olmayıp bilimsel araştırma yapmak isteyen her ülkenin istasyon kurabileceği bir kıta olma özelliği de taşıyor.

Dolayısıyla Karin Jansdotter'i, bu uçsuz bucaksız kıtada herkesten uzak ve bir o kadar da sakin bir yaşam beklemekteydi. Nitekim öyle de oldu.

Çok küçük bir ekiple birlikte çalışan Karin Jansdotter burada bir nevi izole bir yaşam sürdürmekte ve birkaç kişi haricinde insanlarla karşı karşıya gelmemekte.

Antarktika'nın en uzak bölgelerinden Jutulsessen'deki Troll İstasyonun'da bir yıllık görev için bulunan aşçı sosyal medyada insanların dikkatini çekmeye başardı.

Soğuk iklim ve ıssız bir ortamın en sevdiği şeyler olduğunu ifade eden maceracı aşçı, çalıştığı istasyon ve yakın çevresinden sürekli olarak fotoğraf ve videolar paylaşmakta.

Pek çok insan için bir hayalden öteye geçemeyen Antarktika yolculuğunu gerçekleştiren ve burada hayatını sürdüren Jansdotter, bölgeye ilgi duyan insanların meraklarını paylaşımlarıyla gidermeye çalışıyor.

Kendisi dışında bir elektrik teknisyeni, araştırma teknisyeni, mekanik teknisyeni, boru tamircisi ve doktorun bulunduğu araştırma merkezi corona virüs salgınından da etkilenmemiş durumda.

Antarktika'Nın özellikle bu bölgesi dünya genelinde milyonlarca insanın hastalanmasına ve yüz binlerce de ölüme neden olan salgının görülmediği ender yerlerden biri.

Salgınının tüm dünyaya yayılmaya başladığı Mart ayında bölgeye gelen ve o tarihten bu yana da dış dünya ile bağlantısı kopuk bir biçimde yaşayan Karin Jansdotter ve birlikte yaşadığı ekip, bu süreçte kendilerini salgından korumuş oldu.

4 çalışma arkadaşı ile birlikte araştırma üssünde bulunan Karin için burada olmanın en büyük artılarından biri de pandemiden uzak bir yaşam sürebilmek oldu.

Antarktika'nın doğası ve çalışma ortamını çok seven maceracı şef, şimdilik sözleşmesi bitene kadar kıtada kalmaya devam edecek. Ancak Karin Jansdotter, sözleşmesi sona erdikten sonra da buradaki izole hayatını sürdürme arzusunda.

Ancak uluslararası hukuk gereğince görevli olmaması halinde Antarktikada yaşaması mümkün görünmüyor.

Ortalama eksi 25 derecelik sıcakta yaşayan maceracı şef, günlük rutininde meditasyon yapıp kitap okuyor. Boş vakitlerinde de çok uzaktaki ailesi ve erkek arkadaşıyla telefon aracılığıyla görüntülü görüşme gerçekleştiriyor.

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24/01/2021 10:58