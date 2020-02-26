Corona Virüsü belirtileri nedir?

Dünyanın bir numaralı gündemi olan Koronavirüs'ten korunma yöntemlerine ilişkin birçok açıklama yapılıyor. Henüz aşısı bulunamayan hastalık her geçen gün daha çok can almaya devam ederken, virüsten korunmak için birçok tavsiyede bulunuluyor. İşte virüsten korunmak için yapmanız gerekenler...

Koronavrüs'ün ısıya dayanıklı olmadığı ve 26-27 derece sıcaklıkta öldüğü belirtiliyor.

Bu nedenle bazı bilim adamları sıcak su içmenin ve güneşte kalmanın virüsü engellemede etkili olabileceğini belirtiyor.

Herhangi bir normal maske virüsü (sadece N95 özelliği değil) filtreleyebilmelidir.

Bununla birlikte, enfekte olan biri önünüzde hapşırırsa, yere düşmeden ve artık havaya uçmadan önce 3 metre uzaklaşılmalı.

Virüs metal yüzeye düştüğünde en az 12 saat yaşayacaktır.

Bu nedenle, herhangi bir metal yüzeyle temas ederseniz, ellerinizi sabunla iyice yıkayın.

Virüs 6-12 saat boyunca kumaşta aktif kalabilir. Normal çamaşır deterjanı virüsü öldürebilir.

Günlük yıkama gerektirmeyen kış kıyafetlerini için güneşin altına koyabilirsiniz.

KORONAVİRÜS'ÜN BELİRTİLERİ

İlk etapta boğaz enfekte oluyor. Bir kaç gün kuru boğaz hissi söz konusu oluyor.

Daha sonra virüs burun sıvısına karışıyor ve akcigerlere giriyor. Bu işlem 5 ila 6 gün sürecektir.

Suda boğulduğunuzu hissedersiniz derhal tıbbi yardım almanız önemlidir.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Enfekte olmanın en yaygın yolu halka açık şeylere dokunmaktır, bu yüzden ellerinizi sık sık yıkamanız gerekir.

Virüs sadece 5-10 dakika boyunca ellerinizde yaşayabilir, ancak bu 5-10 dakika içinde çok şey olabilir (gözlerinizi ovalayabilir veya burnunuza bilmeden dokunabilirsiniz).

2. Ellerinizi sık sık yıkamanın yanı sıra, hala boğazınızdayken (akciğerlerinize damlamadan önce) mikropları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için gargara yapabilirsiniz.

26/02/2020 01:51