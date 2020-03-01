Corona virüsü hızla yayılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam 2 bin 980 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 870, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 43, İtalya'da 29, Güney Kore'de 17, Japonya'da 12, Fransa'da 2, Avustralya, ABD, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 79 bin 824, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 95 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 39 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 3 bin 526, İtalya 1128, Japonya 947, İran 593, Singapur 102, Fransa 100, Almanya 66, ABD 66, Kuveyt 45, İspanya 44, Tayland 42, Bahreyn 41, Avustralya 26, Malezya 25, İngiltere 23, Kanada 20, Birleşik Arap Emirlikleri 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Norveç 15, Irak 13, İsveç 13, Avusturya 7, Lübnan 7, Hollanda 7, Umman 6, Hırvatistan 6, Rusya 5, İsrail 5, Yunanistan 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Finlandiya 3, Brezilya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Belarus 1, Litvanya 1, Monako 1, Ekvador 1, Katar 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1."

ÇİN’DE KOVİD-19 NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 872’YE ÇIKTI

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 872’ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı da 79 bin 824’e ulaştı.

Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851’e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856’ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625’e yükseldi.

Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34’ü koronavirüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.

Kovid-19 vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong’da 95’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti, 573 yeni koronavirüs vakası saptandı.

01/03/2020 11:35