Corona virüsü ilaç kokteyli hastalığı yüzde 76 oranında azaltıyor

Reuters haber ajansı, Regeneron isimli biyoteknoloji şirketinin yakında ABD’li makamlardan kullanım onayı alma hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu.

Regeneron’un geliştirdiği Covid-19 antikor kokteylinin corona virüsüyle mücadele ve tedavi sürecinde büyük katkı sağladığı belirtilirken, bulaşma oranını da azalttığı tespit edildi.

Casirivimab ve imdevimab isimli aşıların kombinasyonuyla üretilen REGEN-COV isimli ilaç kokteylinin semptom gösteren Covid-19 oranını yüzde 31 oranında iyileştirdiği ve bu oranın 3 günlük kullanım sonunda yüzde 76 oranına çıktığı kaydedildi. Yapılan testler sonucunda bu karışımın semptomların süresini de kısalttığı belirtilirken vücuttaki virüs seviyesini azalttığı duyuruldu.

EV HALKINA HASTALIĞIN BULAŞMASINI ENGELLİYOR

Regeneron, yıllık 2 milyon dozluk aşı üretebileceğini duyururken, Regeneron’un paylaştığı basın açıklamasında görüş veren Pennsylvania Üniversite Hastanesi’nde profesör ve araştırmacı Katharine Bar, “Bu veriler bize REGEN-COV’un semptom gösterecek seviyeye gelmeden kullanılması gerektiğini gösteriyor.

Araştırma sonucunda REGEN-COV’un semptom gösteren hastalık riskini azalttığı ve hastalığın diğer insanlara yayılmasının önüne geçtiği belirtildi. Geliştirilen bu ilaç kokteyli ile evde corona virüsü olan birinin diğer ev halkına hastalığı bulaştırma riskinin düştüğü de kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



12/04/2021 14:49