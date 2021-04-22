Corona virüsü tahtını kaybetti: Artık öldürmüyor

İngiltere ve Galler’deki verileri kamuoyu ile paylaşan Resmi İstatistik Kurumu, corona virüsü salgınının etkisini azalttığını duyurdu.

İngiliz Financial Times’ın aktardığı haberde ülkede son dört aydır corona virüsünün başlıca ölüm sebebi olduğu açıklanırken Mart ayında ise bu tablonun değiştiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada Covid-19’a bağlı ölümler Alzheimer hastalığı ve kalp rahatsızlıklarının arkasından üçüncü sırada kendine yer bulabilid.

İngiltere’de corona virüsüne bağlı en çok ölüm East Midlands’ta yaşanırken her 100.000 kişide 118.9 insanın öldüğü belirtildi.

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22/04/2021 16:01