Corona virüsü tahtını kaybetti: Artık öldürmüyor
2019 yılının sonundan beri etkisini sürdüren corona virüsü salgınına karşı başarılı bir aşı kampanya süreci geçiren Birleşik Krallık'ta salgının etkisi iyice azaldı. Normalleşmeye başlayan Birleşik Krallık'ta resmi verilere göre Covid-19'dan ölüm oranı diğer hastalıkların gerisine düştüi
22/04/2021
İngiltere ve Galler’deki verileri kamuoyu ile paylaşan Resmi İstatistik Kurumu, corona virüsü salgınının etkisini azalttığını duyurdu.
İngiliz Financial Times’ın aktardığı haberde ülkede son dört aydır corona virüsünün başlıca ölüm sebebi olduğu açıklanırken Mart ayında ise bu tablonun değiştiği vurgulandı.
Yapılan açıklamada Covid-19’a bağlı ölümler Alzheimer hastalığı ve kalp rahatsızlıklarının arkasından üçüncü sırada kendine yer bulabilid.
İngiltere’de corona virüsüne bağlı en çok ölüm East Midlands’ta yaşanırken her 100.000 kişide 118.9 insanın öldüğü belirtildi.