Corona virüsünde son durum: ABD acil durum ilan etti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını dünya genelinde hızla yayılıyor. Virüs salgınında ölü sayısı 259'a yükseldi, vaka sayısı ise 12 bine ulaştı. Corona virüsü son olarak İspanya ve İsveç'e sıçradı., ABD, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde ''acil durum'' ilan etti.

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle can kayıpları her geçen gün artıyor.

Çin’de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip corona virüsü salgınında can kaybı 259’a çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795’inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791’e yükseldi.



Hubei eyaletine bağlı 17 kentte yaşayan yaklaşık 50 milyon kişi karantina altında yaşıyor.

Ayrıca corona virüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478’e ulaştı. Ülke genelinde virüsten iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 243 oldu. Bununla birlikte virüse yakalanma vakası Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 13’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7’ye yükseldi.

SON 24 SAATE 46 CAN KAYBI

Ayrıca, NHC corona virüsü salgını nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vakasının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi. Can kaybı vakalarının büyük çoğunluğu salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşti. Ülke genelinde 259 can kaybı yaşanırken, sadece Hubey eyaletinde ölenlerin sayısı 249, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 7 bin 153 olarak açıklandı. Bununla birlikte 2019-nCoV’nin yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang’da 599, Guangdong’da 520, Hınan’da 422, Hunan’da 332, Anhui’de 297, Ciangşi’de 286, Sıçuan’da 207, Şandong ve Ciangsu’da 202’ye yükseldi.

Başkent Pekin’de 139’a ulaşan vaka sayısı, Şanghay’da 153, Tiencin’de 34 ve Çongçing’de 238’e çıktı.

Diğer yandan “Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” platformunun verilerine göre dünya genelindeki toplam vaka sayısı 11 bin 940’a ulaştı.

Çin dışında ise Tayland’da 19, Japonya’da 15, Singapur’da 13, Güney Kore’de 11, Avustralya’da 9 Malezya’da 8, Almanya’da 7, Fransa ve ABD’de 6’şar, Vietnam’da 5, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Kanada’da 3, İngiltere, Rusya ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Finlandiya, İspanya, İsveç’te birer vaka görüldü.

01/02/2020 11:06