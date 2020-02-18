Coronavirüs için 'Kiperunda' hastanesinde karantina bölümü

Coronavirüs şüphesiyle karantinaya alınması gereken kişilerin için “Kiperunda” hastanesinde özel bölüm hazırlandı.

Haravgi ve diğer gazeteler, dünyada endişelere yola açan Coronavirüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs’ta bir dizi önlemler alınmaya devam edildiğini, bunlardan birinin ise, virüs bulaşmış kişilerle temasa geçtiğinden şüphelenilen kişilerin karantinaya alınacağı özel bir bölüm oluşturulması olduğunu yazdı.

Gazete, “Kiperunda” köyünde bulunan hastanenin bir bölümünün, karantinaya alınması gereken kişilerin tutulması için hazır hale getirildiğini aktardı.

18/02/2020 13:06