Coronavirüs: Maskeler işe yarar mı, nasıl korunmalı?

Maske kullanımı, virüse yakalanmış kişiler için zorunlu bir durum teşkil ediyor. Ancak salgın karşısında ne kadar etkili? En fazla etkilenen bölgeler için önerilmekle birlikte, sağlık makamlarına göre toplumun geri kalanı için maskenin yararı ve etkisi yok.

VİRÜS NASIL BULAŞIR?

Fransız sağlık sitesi Doctissimo, Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan Coronavirüse ve korunma yöntemlerine ilişkin yayınladığı bir haberde, hastalığın öksürük ve aksırma yoluyla bulaştığına dikkat çekildi.

Dayanışma ve Sağlık Bakanlığı, mevcut durumda virüsün bulaşması için geniş bir temas gerektiğine dikkat çekiyor. Diğer bir ifadeyle, hasta bir kişiyle bir metreden az bir mesafede yüz yüze doğrudan veya dolaylı temasla, öksürme, aksırma veya korumasız bir şekilde sohbet durumunda virüs bulaşabilir. Sokakta bir kişiyle karşılaşmak tehlike oluşturmuyor.

MASKE YARARLI MI, ETKİLİ Mİ?

Çin dışında bir çok ülkede salgın endişesiyle insanlar yoğun bir şekilde maske talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı servislerine göre, “hasta olmayan toplumun hastalığa yakalanmamak için bu tip maskelerin kullanması, önerilen bariyer tedbirler arasında yer almadığı gibi etkisi de kanıtlanmadı.”

Maske kullanımı, hastalıktan kaçınmak için değil, hasta kişinin öksürük ve aksırma yoluyla hastalıyı yaymasını engellemek için yararlı olarak ifade ediliyor. Ayrıca, hasta bir kişiyle uzun süreli temas halinde, maskeler yeterli koruma sağlamıyor, zira özellikle filtrelenmemiş havanın geçişini engellemiyor.

Bununla birlikte FFP2 tipi koruma maskeleri, toz ve hastalık yayan etkenleri filtreleyen bir mekanizmaya sahip. Bunlar, hasta kişilerle temas halinde olan hemşireler veya doktorların, hastalığı kapmaması için tavsiye ediliyor. Bu kişilerin ayrıca eldiven ve koruma gözlükleri de takmaları öneriliyor.

DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ

Virüsten korunma yöntemleri, yine geleneksel tedbirler öne çıkıyor:

-Su ve sabunla ya da hidro-alkolik bir jelle düzenli bir şekilde ellerin yıkanması,

-Dirsek arasına öksürme

-Tek kullanımlık mendil (WHO’ya göre mendil kullanıldıktan sonra, kapalı bir çöp kutusuna atılmalı)

KKTC Sağlık Bakanlığı tedbirleri şöyle açıkladı:

“Genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulayınız, özellikle toplu yaşam alanlarında ellerinizi su, sabun ve alkol bazlı dezenfektanla sık sık yıkayınız.

Kronik hastalığı olan 60 yaş üzeri kişiler gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmesin.

Hasta kişiler öksürürken veya hapşırırken tek kullanımlık mendil kullansın mendilleri yoksa dirsek içine hapşırılsın.

Son 15 gün içerisinde ülkeye dönüş yapan ve öksürük nefes darlığı şikayetleri olan kişiler KKTC Sağlık Bakanlığı salgın ekiplerine 0533 8501188 veya 0548 8501188 hatlardan ulaşsın.

Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen öğrenciler durumlarını okullarına bildirsin, 15 günü doldurmadan okula veya iş yerine dönmesin.”

10/03/2020 17:43