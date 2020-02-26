Coronavirüs’ten korunmak için ne yiyip, ne içmeli?

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26/02/2020

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Coronavirüs’ten korunmak için ne yiyip, ne içmeli?

Coronavirüs salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Peki bu virüsten korunmak için ne yiyip ne içmeli? İşte İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk’in yanıtı: “

Taze, temiz, mevsiminde yerel olarak üretilmiş; mümkünse organik, rengarenk özellikle bitkisel besinlerden oluşan bir diyet bağışıklık sistemini güçlendirir. Sarımsak, yeşil lahana, brokoli, dutsu meyveler, bağışıklık sistemini güçlendiren bitkisel besinlerin en önemlilerinden bazılarıdır. Organik, kaynağı bilinen, iyi pişirilmiş hayvansal gıdaların günlük kalorilerin yüzde 10-20'sini karşılayacak şekilde alınması bağışıklık sistemini destekler. Kolalı, gazlı içecekler, içinde mısır şurubu bulunan içecekler, alkol ve sigara bağışıklığı zayıflatır. Kelle paça, salep, keçiboynuzu pekmezi gibi gıdaların virüsün üzerinde olumlu bir etkisi kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca ağız ve burna tuzlu su çekilerek gargara yapılması gibi uygulamaların virüse karşı faydası yoktur.”

26/02/2020 09:35
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TAGS: Coronavirüs, sağlık
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