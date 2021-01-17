Coronayla mücadele eden Portekiz’de sağlık sistemi çöküyor

Corona virüsü salgını Avrupa'da birçok ülkenin sağlık sistemlerini tehdit etmeye devam ediyor. Portekiz'de artan Covid-19 vakaları nedeni ile yoğun bakım yataklarında doluluk oranın hızla artması sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirdi.

Sağlık Bakanı Marta Temido, zor durumdaki bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra gazetecilere verdiği demeçte, “Sağlık sistemimiz aşırı bir baskı altında. Bir sınır var ve biz buna çok yakınız” dedi.

Portekiz, salgından önce Avrupa'da 100 bin kişi başına düşen en düşük yoğun bakım yatak kapasitesine sahip ülke konumunda bulunuyordu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Portekiz'de yoğun bakım ünitelerinde maksimum 672 Covid-19 hastası tedavi altına alınabileceği gözüküyor.

HASTA SAYISI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ARTABİLİR

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS) tarafından yapılan açıklamada ise, Portekiz'de yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Covid-19 hasta sayısının 647'ye ulaştığı aktarıldı.

Portekiz Hastane Yöneticileri Derneği ise, hastaneye yatırılması gereken corona virüsü hastalarının sayısının önümüzdeki hafta önemli ölçüde artmasını bekliyor.

KİŞİ BAŞINA EN YÜKSEK VAKA SAYISINA SAHİP ÜLKE

Oxford Üniversitesi tarafından desteklenen ourworldindata.org web sitesine göre, Portekiz son 7 günde Avrupa’da kişi başına en yüksek corona virüsü vakasına sahip ülke oldu.

Yeni vakaların çoğu başkent Lizbon'da yoğunlaşırken, hastaların çoğu ülkenin en büyük ikinci şehir olan Porto'da dahil olmak üzere çeşitlere şehirlere nakledildi.

Lizbon’un en büyük hastanesi Santa Maria’nın Direktörü Daniel Ferro yaptığı açıklamada, “Halihazırda kurulu kapasitemizin üzerindeki hastaları tedavi ediyoruz ve bunun gerçekleştiği tek hastane biz değiliz” dedi.

Lizbon’daki Garcia de Orta Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastanede artık corona virüsü hastaları için yatak kalmadığını ve yakında “felaket öncesi” aşamaya girilebileceği vurgulandı.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Portekiz'de toplam vaka sayısı 549 bin 801'e, toplam can kaybı ise 8 bin 861'e ulaştı. (İHA)

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17/01/2021 22:54