Cortado’dan çocuklar için sosyal sorumluluk projesi Gazimağusa’da hizmet veren Cortado Cafe, çocuklar için bir sosyal sorumluluk projesi düzenliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kimsesiz çocuklar için kıyafet bağışının yapılabileceği bir etkinlik yapılacak. Cortado Cafe’ye gelen anneler, çocukları ile kafede bulunan standa kıyafet bağışında bulunabilecek. 23 Nisan Bayramı nedeniyle 12 yaşından küçük çocuklara ikram içecekler de verilecek. 23-24 Nisan tarihlerinde sürecek bu projenin sonunda bağışlanan çocuk kıyafetleri Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edilecek.

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22/04/2021 10:09