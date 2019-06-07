Coşan: Halk sağlığı gıda güvenliği sisteminin doğru çalışmasıyla korunabilir

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği (KTVHB) Başkanı Gökmen Coşan, halk sağlığının ancak gıda güvenliği sisteminin doğru çalışmasıyla korunabileceğini kaydederek, “Gıda kaynaklı risklerin yüzde 90’ı hayvansal kökenli gıdalardan, insanlarda görülen hastalıkların yüzde 62’si de hayvansal kökenli zoonoz hastalıklardan kaynaklanıyor” açıklamasında bulundu.

Coşan, “Gıda güvenliğinin temel öğesi veteriner hekimlerdir. Veteriner hekim olmadan sürdürülebilir gıda güvenliğinin sağlanması mümkün değil” dedi.

KTVHB Başkanı Gökmen Coşan 7 Haziran “Dünya Gıda Güvenliği Günü” ile ilgili yazılı açıklama yaparak, “Gıda güvenliği için paydaşlar gerekli özeni göstermeli, resmi makamlar sürekli denetimi sağlamalı” hatırlatmasında bulundu.

7 HAZİRAN ARTIK “DÜNYA GIDA GÜVENLİĞİ GÜNÜ” OLARAK KUTLANACAK

Bu yıl, Birleşmiş Milletlerin kararıyla 7 Haziran’ın ilk defa “Dünya Gıda Güvenliği Günü” olarak kutlandığını belirten Gökmen Coşan, bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine işaret eden Gökmen Coşan, “Güvenli olmayan gıdalar 200’den fazla hastalığa yol açıyor. En büyük tehditlerden birisi antimikrobiyal dirence sahip bakterilerin yaygınlaşması” dedi.

“GIDA ZİNCİRİNDEKİ TÜM PAYDAŞLAR GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMELİ, RESMİ MAKAMLAR SÜREKLİ DENETİMİ SAĞLAMALI”

Gıda güvenliğinin en önemli unsurlarının hijyenik koşullarda üretim, depolama ve dağıtım olduğunu kaydeden Gökmen Coşan, “Gıda zincirindeki tüm paydaşlar gerekli özeni göstermeli, resmi makamlar sürekli denetimi sağlamalı” şeklinde konuştu.

“ANCAK GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ DOĞRU ÇALIŞIRSA HALK SAĞLIĞI KORUNABİLİR…”

Gıda güvenliğinin temel öğesinin veteriner hekimler olduğunu vurgulayan Coşan şöyle devam etti:

“Veteriner hekim olmadan sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin sağlanması mümkün değil çünkü gıda kaynaklı risklerin yüzde 90’ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanıyor. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 62’si de hayvansal kökenli zoonoz hastalıklardır. KTVHB olarak ancak gıda güvenliği sisteminin doğru çalışmasıyla halk sağlığının korunmasının mümkün olabileceği görüşündeyiz.”

“GIDA GÜVENLİĞİ HERKESİN İŞİ”

Coşan, açıklamasında FAO ve WHO’nun “Gıda Güvenliği Herkesin İşi” başlığıyla yayımladığı 7 maddeye de yer verdi.

Buna göre, “gıda güvenliği olmadan güvenli gıda olamaz. Güvensiz yiyecekler insan sağlığı ve ekonomi üzerinde çok büyük bir etki yaratır. Gıda güvenliği, üretimden tüketime ortak bir sorumluluktur. Sürdürülebilir gıda sistemlerine yatırım yapmakla halk sağlığını koruma ve ekonomik yönden karşılığını verir. ‘Tek sağlık” yaklaşımı uygulamak gıda güvenliğini arttırır. FAO ve WHO, güvenli gıdaları teşvik etmek için küresel çabaları destekler. Gıda standartlarını içeren gıda kodeksi, sağlığı korumaya ve ticareti kolaylaştırmaya yardımcı olmayı amaçlar”