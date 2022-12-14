Coşkun, 14 köy için uygulanacak turizm kalkınma planının hazır olduğunu söyledi

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14/12/2022

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Coşkun, 14 köy için uygulanacak turizm kalkınma planının hazır olduğunu söyledi

 Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun, belediyelerin birleştirilmesi ile birlikte hizmet verilecek 14 köy için uygulanacak Turizm kalkınma planının hazır olduğunu söyledi.

Coşkun’nun basın bürosundan yapılan açıklama şöyle;

“Genelde Karpaz, özel de Dipkarpaz köyünde yaygın olarak uygulanan Eko-Agro Turizm modeli tüm bölgemize yayılacaktır.

Tarihimizi, kültürel yapımızı, yer altı ve yerüstü kaynaklarımızı koruyarak ve ön plana çıkararak yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekeceğiz. Bu Turizm modeli ile yerel halkın ekonomik olarak kalkınması ve bölgemizin bir bütün olarak çekim merkezi haline gelmesini sağlayacağız”

14/12/2022 11:01
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TAGS: Suphi Coşkun
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