 Coşkun Demircan’ın ölüm sebebi açıklandı!

Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren  Coşkun Demircan’ın ölüm nedeni belli oldu.

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16/07/2022

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 Coşkun Demircan’ın ölüm sebebi açıklandı!

 Gazimağusa’da önceki gün hayatını yitiren Coşkun Demircan’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp krizi ve kap yetmezliği sonucunda olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Coşkun Demircan(E-53)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucunda olduğunun tespit edildiği belirtildi.

16/07/2022 10:49
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TAGS:  Coşkun Demircan’
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