Coşkun Göğen “Aldığım para yediğim küfre değmedi”
25’inci Uluslararası Adana Film Festivali’nde Emek Ödülü alan sanatçı Coşkun Göğen, “500 filmde oynadım. Aldığım para yediğim küfre yetmedi” dedi.
28/09/2018
25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nin galasında 25'inci Yıl Emek Ödülleri dağıtıldı. Yeşilçam'ın ‘Tecavüzcü Coşkun'u Coşkun Göğen de ödül aldı.
ALDIĞIM PARA YEDİĞİM KÜFRE DEĞMEDİ
Vatan’ın haberine göre, kısa bir konuşma yapan usta oyuncu, “500 sinema filminde oynadım ancak aldığım para yediğim küfre yetmedi” dedi. Göğen'in esprili sözleri davetlilerden büyük alkış aldı.