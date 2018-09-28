Coşkun Göğen “Aldığım para yediğim küfre değmedi”

25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nin galasında 25'inci Yıl Emek Ödülleri dağıtıldı. Yeşilçam'ın ‘Tecavüzcü Coşkun'u Coşkun Göğen de ödül aldı.

ALDIĞIM PARA YEDİĞİM KÜFRE DEĞMEDİ

Vatan’ın haberine göre, kısa bir konuşma yapan usta oyuncu, “500 sinema filminde oynadım ancak aldığım para yediğim küfre yetmedi” dedi. Göğen'in esprili sözleri davetlilerden büyük alkış aldı.