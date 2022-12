Coşkun: Yerel seçimleri projelere bırakın

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Mert Coşkun halkı bölmeye yönelik yapılan açıklamalara şu sözlerle tepki gösterdi.

“Çoğu partiler bölgelerin kalkınması için proje üretmek yerine, ideolojik söylemler üzerine oy almaya çalışıyor.

Özellikle kendini sağ olarak niteleyen ve koalisyon hükümetinde yer alan siyasi partiler yaptığı açıklamalarla, projelerini kamuoyuyla paylaşmak yerine, ideolojik söylemler kullanarak oy almaya çalışıyor.

Diğer taraf ise benzer yöntemle ama farklı söylemlerde bulunarak, aynı amaca hizmet ediyor.

Son olarak Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’nun, tıpkı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı gibi, insanları ve toplumu ayrıştıran, tahrik eden, düşünce olarak bölerek, siyasi rant elde etmek için yaptığı açıklamalar apaçık ortadadır.

Rahvancıoğlu, ‘Bu memleketin her yerine mevzi kuracağız’ dedi. Kendi açılarından bunun bir vatan savunmasını olduğunu söyleyen Rahvancıoğlu, orada burada kaybettik, her şeyi kaybettik diye bir şey yoktur, her yer, her sokak, her mahalle, bu toplumun sahip olduğu her değer bizim için bir direniş noktasıdır açıklamasını yaptı.

Bu savaş çığırtkanlığı değildir de nedir? Kime ve neden mevzi kurmak istiyorlar? Vatan savunmasını, hangi ülkeye ya da millete karşı yapacaklar?

Rahvancıoğlu’nun yaptığı bu savaş çığırtkanlığı, maalesef sadece hayalinde kalacak ve ne halkımız bu tarz provokatif konuşmalara aldanacak, ne de bu milleti birbirine düşürebilirler.

Bu halk, savaşını yıllar önce vermiş, bağımsızlığı, hürriyeti için çok bedel ödemiştir.

Sen tutuyorsun bu yerel seçime Türkiye aleyhtarı söylemler katıyorsun. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yeter artık insanları böyle saçma sapan söylemlerle gaza getirmeyin artık. Amacınız ne? Ayrıştırıcı kutuplaştırıcı söylemlerden uzak durun. Maaşlar, sosyal güvenceler konusunda çiftçi, hayvancı, işçi, memur, öğrenci, kadın hakları konusunda projelerini üret, bu konularda hükümet ortaklarına yüklen, mantıklı ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda gel kapımızı çal. Bizim projelerimizden de, sana örnekler verelim ama ayrıştırıcı siyaseti bırak.

Yerel seçimleri projelere bırakın. Genel seçimlerde her türlü ideolojimizle sahalarda oluruz.”

09/12/2022 15:50