COVAX aşıları 100’den fazla ülkeye ulaştı

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Küresel Aşılar ve Bağışıklama Birliği (GAVI) tarafından yapılan açıklamada, COVAX tarafından 6 kıtada, 102 ülke ve ekonomiye yaklaşık 38.4 milyon doz COVAX corona virüsü (Covid-19) aşısının teslim edildiği kaydedildi. COVAX yoluyla aşı alan 100. ülkenin ise Karayip adası St. Lucia’nın olduğu belirtilirken, aynı zamanda İran'ın rekor bir enfeksiyon oranıyla mücadele eden bir diğer alıcı olduğu ifade edildi. Aşıların ulaştığı 102 ülkeden 61’inin ise, bağışçılar tarafından finanse edilen programdan yararlandığı bildirildi.

“GÖZ KORKUTUCU BİR ZORLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Aşıların teslimatında bazı gecikmeler yaşandığını kaydedilirken, GAVI CEO’su Seth Berkley yaptığı açıklamada, “COVAX, yılın ilk yarısında tüm katılımcı ekonomilere teslimat yapma yolunda ilerleyebilir, fakat yine de salgının akut aşamasını sona erdirmeye çalışırken göz korkutucu bir zorlukla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

237 MİLYON DOZ ASTRAZENECA AŞISI 142 ÜLKEYE ULAŞACAK

GAVI tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, dozunun birkaç dolara üretildiği ve bazı diğer Covid-19 aşıları gibi ileri düzeyde soğutulması gerekmeyen 237 milyon doz AstraZeneca aşısının Mayıs ayı sonuna kadar, 142 ülkeye ulaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

Öte yandan DSÖ ve GAVI tarafından desteklenen COVAX tesisi, özellikle düşük gelirli ülkelere bir yardım eli uzatarak, hükümetleri üreticilerden Covid-19 aşısı almayı başaramamış olsa bile, ilk etapta sağlık çalışanlarını ve diğerler yüksek risk altındaki vatandaşlarını aşılamalarına olanak tanıyor. Ayrıca dünya genelinde toplam vaka sayısı 134 milyon 221 bin 676’ya, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 908 bin 21’e ulaştı.

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09/04/2021 08:50