Covid-19 aşı merkezleri ve çalışma saatleri açıklandı
14/07/2022
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı yapılan sağlık merkezlerini açıkladı. Bakanlık, Biontech aşısı yaptırmak isteyen kişilerin önceden ilgili sağlık merkezine başvurarak, randevu alması gerektiğini kaydetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aşılar hafta içi; Esentepe Sağlık Merkezi’nde 08.00-14.00, Lefke Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Serdarlı Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Geçitkale Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Değirmenlik Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Maraş Sağlık Merkezi’nde 09.00-11.00, Lapta Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Dipkarpaz Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde 09.00-12.00, Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Trenyolu Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30, Dikmen Sağlık Merkezi’nde 08.30-12.30 saatleri arasında yaptırılabiliyor.
Çamlıbel Sağlık Merkezi ve Akdoğan Sağlık Merkezi’nde ise aşıların, salı –perşembe günleri 08.30-12.30 saatleri arasında yaptırılabileceği belirtildi.
İskele Sağlık Merkezi’nde Sinovac aşısı yapılmazken, Biontech Pazartesi 08.00-14.00 saatleri arasında yaptırılabiliyor. Dipkarpaz Sağlık Merkezi’nde ise Biontech aşısı yapılmadığı kaydedildi.
İşte merkezler ve çalışma saatleri: