Covid-19 aşısı AB ile aynı anda Güney Kıbrıs'a gelecek

Haber Kıbrıs- Özel

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, bakanlığın Covid-19 aşısına ilişkin planlamasını açıkladı. İlk partide 168 bin aşı gelmesi bekleniyor.

Bakan Konstantinos Yoannu, birkaç hafta içinde AB üye ülkelerinin Covid-19 aşısına erişebileceklerini belirterek, ortak aşı temini ile kapsamında Güney Kıbrıs’ın, diğer tüm AB üye ülkeleriyle aynı anda ilk dozları alacağını söyledi.

Bazı önlemler bir süre daha devam edeceğini anlatan Sağlık Bakanı, aşının sonun başlangıcı olduğunu ancak yolun sonu olmadığını dile getirdi.

Randevu internetten alınacak

Aşılama programıyla ilgili ayrıntılar, devlet sağlık hizmetleri başkan yardımcısı Olga Kalakouta tarafından verildi.

Kalakouta’nın açıklamasına göre; aşılama merkezleri sabah 8 ile akşam 6 arasında ve olağanüstü durumlarda akşam 7'ye kadar faaliyet gösterecek, aşılar ise sadece çevrimiçi bir portal üzerinden randevu alınarak yapılacak. Portal ayrıca insanlara ikinci dozu hatırlatacak.

Kronik hastalığı olan kişilere, huzurevi ve bakım evlerinin personeli ile sakinlerinden başlayarak hassas gruplardaki kişilere ve sağlık çalışanlarına öncelik verilecek.

Kalakouta, ilk sevkiyatın yaklaşık 168 bin doz olması beklenirken, dozların üç ayda bir ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Aşıların depolanması için 19 Aralık'ta iki özel buzdolabının teslim edilmesi bekleniyor. Pfizer aşılarının eksi 75 santigrat derecede saklanması gerekirken, Moderna aşılarının daha yüksek sıcaklıklarda saklanabileceğini ancak yine de özel depolamaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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15/12/2020 12:28