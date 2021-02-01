Covid-19 aşısı üretimine Bayer de katılıyor: 160 milyon doz CureVac aşısı

Covid-19 aşısı geliştirildi ancak üretim kapasitesi sınırlı. Aşı geliştirmeyen ilaç şirketleri de Covid-19 aşısının üretimine ortak olmaya başladı. Son olarak Alman ilaç devi Bayer de Covid-19 aşısı üreteceğini duyurdu.

Bayer sıfırdan aşı geliştirmeyecek ama Almanya'da üretilen CureVac aşısının üretilmesi için tesislerini dönüştürecek. Bayer, 2022 yılında 160 milyon doz CureVac aşısı üreteceğini açıkladı. Bunun için şirketin Almanya'nın Wuppertal bölgesindeki fabrikanın kullanılacağı aktarıldı.



CureVac'ın aşısının etkililiği halen kanıtlanmadı ama Mart sonuna kadar ilk ara sonuçların gelmesi bekleniyor. Daha önce Novartis ve Sanofi, Pfizer'ın geliştirdiği Covid-19 aşısını üreteceklerini açıklamıştı.

AB'DE AŞI TARTIŞMALARI



Covid-19 tedavisinde geliştirilen aşıların dağıtımı ülkeler arasında gerilime neden oluyor. Tabii bu gerilim aşıyı erkenden almaya gücü yeten zengin ülkeler için geçerli. Son olarak Avrupa Birliği, AstraZeneca'yla satın alınan rakamların teslim edilmesi için sorun yaşamaya başladı. Aşı şirketleri öngörülen üretim hedeflerini yakalayamıyor.



ABD borsas Nasdaq'da listelenen CureVac, Gates Vakfı, GlaxoSmithKline ve Alman hükümeti tarafından destekleniyor. Şirket 2021 sonuna kadar 300 milyon doz üretme sözü verdi.

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01/02/2021 13:52