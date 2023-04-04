Covid-19 aşısına yeni bir yaklaşım! Ekipte Kıbrıslı Türk de var

Almanya'daki bilim adamları, COVID-19 enfeksiyonunu kapatabilecek bir burun aşısı için çalışmalar yapıldığını ve bu çalışma içerisinde Kıbrıslı Türk Cengiz Gökeri’ninde yer aldığı belirtildi.

Çalışmada, hamsterlar üzerinde yapılan deneylerde, COVID-19'a neden olan canlı ancak zayıflamış bir Koronavirüs formuyla yapılan iki doz aşı, virüsün üst solunum yollarında kendini kopyalamasını engelleyerek “bağışıklığı sterlize ettiği” sağlandı. Ve pandeminin uzun zamandır aranan bir hedefi olan hastalığı önlediği belirtiliyor

Yeni nesil COVID-19 aşıları ilerlemeyi durduruyor

Yapılan çalışmada virüsün insanlar ve hayvanlar arasında yayılmaya devam ettiği sürece, her zaman kendisinin daha bulaşıcı veya daha zararlı bir verisiyonuna dönüşme potansiyeli olduğu belirtiliyor.

COVID enfeksiyonları çoğu sağlıklı insan için yönetilebilir hale gelirken, yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış gibi savunmasız gruplar için hala tehlike oluşturabiliyor

Araştırmacılar, virüsün hasta etme ve nihayetinde enfeksiyonun yayılmasını önleme şansı bulamadan kapatmayı amaçlayan yeni nesil COVID-19 aşılarının, solunum yolu enfeksiyonumuzu daha az tehdit haline getirebileceğini kaydedildi.

Bilim adamlarının, mukozal bağışıklığı artırmak, virüsün ilerleyeceği ve hücrelerimizi enfekte etmeye başlayacağı üst solunum yollarını kaplayan dokularda bağışıklık savunmasını güçlendirmek olduğunu vurguluyor

Hayvan çalışmalarında umut verici sonuçlar

Nature Microbiology dergisinde Pazartesi günü yayınlanan hamsterlar üzerinde yapılan çalışmalarda, iki doz canlı ancak zayıflamış burun aşısı, iki doz mRNA bazlı aşıdan veya aşı talimatlarını hücrelere taşımak için Adenovirüs kullanan aşıdan çok daha güçlü bir bağışıklık tepkisi yarattı.

Araştırmacılar, canlı zayıflatılmış aşının muhtemelen daha iyi çalıştığını ve doğal bir enfeksiyon sürecini yakından taklit edildiğini belirtildi.

Nazal aşı ayrıca, yalnızca mevcut COVID-19 aşıları gibi başak proteinlerinin değil, tüm Koronavirüs’ün vücut için ön izlemesini yaptığı, böylece hamsterlar daha geniş bir hedef yelpazesine karşı bağışıklık üretebildiğine dair gelişmeler olduğunu araştırmacılar tarafından belirtildi.

Çok güzel bir iş çıkardılar

Almanya'daki bilim adamları, virüsün vücutta ilk yerini aldığı burun ve boğazdaki COVID-19 enfeksiyonunu kapatabilecek bir burun aşısı yapabildiklerini dair çalışmalarını sürdürüyor.

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04/04/2023 18:52