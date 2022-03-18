Covid-19 beyinde kalıcı etki bırakıyor mu?

Beynin Covid-19'dan diğer organlara göre daha az etkilendiği açıklandı. Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, ''Şu anda ibre, Covid-19 açısından beynin, akciğer gibi diğer organlara göre biraz daha şanslı olduğu, beynin bu süreçten daha düşük düzeyde etkilendiği yönünde'' dedi.

"BEYİN NÖRONLARINDA COVİD-19'UN GİRİŞİNİ SAĞLAYACAK RESEPTÖRLER YOK"



Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Covid-19'un beyin üzerinde uzun dönemli etkileri olup olmadığına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19'u ağır geçiren hastalarda bütün vücut gibi beynin de bu süreçten etkilendiğini ama farklı şiddetli hastalıklarda da aynı durumun görülebildiğini belirten Topçuoğlu, "Beynimizdeki 86 milyar nöron içerisinde Covid-19'un içeriye girişini sağlayacak reseptörler bulunmuyor. Fakat virüs, bu bölgedeki damarlar ve destek hücrelerinde bulunabiliyor. Dolayısıyla beyin indirekt şekilde etkileniyor ama beyin iltihabı ve diğer açılardan bir etkilenme söz konusu değil" diye konuştu.

"BEYİN COVİD-19 AÇISINDAN DİĞER ORGANLARA GÖRE DAHA ŞANSLI"



Özellikle ağır olgularda hastalık sonrası "beyin sisi" olarak adlandırılan konsantrasyon eksikliği, düşünce süreçlerinin zayıflaması gibi şikayetlerin ortaya çıkabildiğine dikkat çeken Topçuoğlu, bunların geçici durumlar olduğunun altını çizdi.



Topçuoğlu, Covid-19'un beyin üzerinde uzun dönemli, kalıcı hasarlara yol açıp açmayacağının tıp çevrelerince hala tartışıldığını, net bir kanıya henüz varılamadığını anlatarak, şunları kaydetti:



"Şu anda ibre, Covid-19 açısından beynin, akciğer gibi diğer organlara göre biraz daha şanslı olduğu, beynin bu süreçten daha düşük düzeyde etkilendiği yönünde. 2 yıldır pandeminin uğultusu altında yaşıyoruz, bugüne kadar çok vaka gördük. Eğer beyin üzerinde sık görülen, hepimizi korkutacak ciddi bir etkilenim olsaydı şimdiye kadar belirtileri de fazlasıyla görülürdü. Çok şükür bu yönde belirtiler yok."

Toplumlarda yaşam süresinin uzamasının da etkisiyle nörolojik hastalıkların görülme sıklığının arttığına işaret eden Topçuoğlu, Alzheimer, parkinson, migren, ALS, SMA gibi hastalıkların en sık görülen nörolojik hastalıklar içerisinde yer aldığını belirtti.

''BEYİN DİĞER ORGANLARDAN BİRAZ FARKLI''



Beyin sağlığını koruma, beyinle ilgili hastalıklara karşı erken teşhis ve tedavinin önemi hakkında bilgi veren Topçuoğlu, "Beyin diğer organlardan biraz farklı. Beynimizde bulunan 86 milyar nöronun birbiriyle karşılıklı kurduğu çok iyi ilişki, bizi de biz yapıyor. Yürümenin, konuşmanın dışında sevgi, kaygı gibi duygularımız, gelecek planlarımız ayrıca kalp atışı, nefes alma gibi otonomik fonksiyonların tamamı beyin tarafından gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

"BEYİN CHECK-UP'INI İHMAL ETMEYİN''



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Topçuoğlu, bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için beyin ve özellikle beyin damarlarının sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle dedi:



"Beyin damarlarının sağlığı için en önemli unsur kişinin rakamlarını bilmesi. Herkes kilosu, boyunu bilir ama kan basıncı değerini, kan şekerini, iyi ve kötü kolesterol düzeylerini, günlük tuz tüketim miktarını, diyette alınan kaloriyi, bel çevresi kalınlığını, günlük yürüyüş süresini bilmek de önem taşıyor. Ayrıca sigara kullanmamak çok önemli."

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18/03/2022 11:44