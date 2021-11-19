Covid-19 bir can daha aldı!

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19/11/2021

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Covid-19 bir can daha aldı!

KKTC’de bugün Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 74 yaşındaki İsmail Hakkı Muslu hayatını kaybetti.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre 3 Kasım’da Covid-19 teşhisi ile Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne yatırılan Muslu, 7 Kasım’da yoğun bakım servisine alınmıştır.

İsmail Hakkı Muslu’nun aşısız olduğu aynı zamanda KOAH hastası olduğu öğrenildi.

KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 2 daha artarak 95’e yükseldi. Öte yandan 2 bin 313 hastanın tedavisi devam ediyor.

 

19/11/2021 19:47
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TAGS: Covid-19 bir can daha aldı!, haberkibris,
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