Covid-19 bir can daha aldı!
09/06/2021
Haber Kıbrıs-Özel
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 52 yaşındaki Cemal Kadıoğlu hayatını kaybetti.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre yaklaşık 40 gündür yoğun bakım servisinde Covid-19’a direnen Kadıoğlu verdiği savaşa bugün yenik düştü.
KKTC’de Covid-19’a karşı yoğun bakım servisinde en uzun süre mücadele veren Kadıoğlu’nun vefatı büyük üzüntü yarattı.
Bugün yaşanan vefat ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükselirken yoğun bakımda 2 hasta tedavi görüyor.