Covid-19 bir can daha aldı!

ads ads ads ads
09/06/2021

ads
ads
ads
Covid-19 bir can daha aldı!

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 52 yaşındaki Cemal Kadıoğlu hayatını kaybetti.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre yaklaşık 40 gündür yoğun bakım servisinde Covid-19’a direnen Kadıoğlu verdiği savaşa bugün yenik düştü.

KKTC’de Covid-19’a karşı yoğun bakım servisinde en uzun süre mücadele veren Kadıoğlu’nun vefatı büyük üzüntü yarattı.

Bugün yaşanan vefat ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükselirken yoğun bakımda 2 hasta tedavi görüyor.

 

09/06/2021 23:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Covid-19 bir can daha aldı!, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.