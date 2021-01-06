Covid-19: Dünya genelinde can kaybı rekoru yaşandı

Dünya genelinde son 24 saat içerisinde corona virüs nedeniyle 15 bin 270 ölüm bildirilerek virüs ortaya çıktığı andan itibaren en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

Daha önce 30 Aralık günü en yüksek rakama ulaşılmış, 15 bin 194 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya genelinde vaka sayısı 86,5 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1,9 milyona yaklaştı.

Virüsten en fazla etkilenen ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken ülkede virüs nedeniyle 21,5 milyonun üzerinde kişi enfekte olurken 370 binin üzerinde kişi de hayatını kaybetti.

ABD’de ilk Covid-19 bağlantılı ölümün yaşandığı 29 Şubat’tan bugüne kadar geçen yaklaşık 307 günde de ortalama her gün bin 190 civarında kişi yaşamını yitirdi.

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06/01/2021 16:36