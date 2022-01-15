Covid-19 haplarında tedarik sıkıntısı: Bazı ülkeler ilaçlara erişemeyebilir

Piyasaya sürüldüğü andan itibaren ‘oyun değiştirici’ olarak nitelendirilen Covid-19 haplarında tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, tıpkı aşılarda olduğu gibi corona virüsü haplarında da küresel düzeyde eşitsizlik yaşandığını duyurdu.

ABD firmaları tarafından geliştirilen antiviral covid-19 hapları, pandemik bir oyun değiştirici olmayı vaat ediyor. Ancak bazı ülkeler merakla beklenen ilaçları piyasaya sürmeye başlarken, diğerleri kıtlık ve üretim kaosunun küresel arzı engelleyebileceği endişelerini dile getiriyor.

‘AŞI ADALETSİZLİĞİ İLE BENZER OLACAK’

Kolombiya Sağlık Bakanı Fernando Ruiz, “Dünyanın bu ilaçlara erişimini sağlamak için yeterli arz olmadığını duyduk” dedi. Ruiz, haplara küresel erişimin aşı kıtlığıyla benzerliği için “çok fazla endişesi” olduğunu da sözlerine ekledi.

Dünyada zengin ülkeler Pfizer’in Paxlovid’i ve Merck’in molnupiravir’i de dahil olmak üzere corona virüsü hapları için şimdiden yüklü bir sipariş verdi. Bunun birlikte, hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada etkili olduğu belirtilen ilaçların eşit dağıtılmamasıyla ilgili endişeler artıyor.

Haplar için erken siparişleri takip eden ABD merkezli Duke Üniversitesi’nde bir ekiple çalışan Andrea Taylor, yaşanan corona virüsü hap savaşını ‘Vahşi Batı’ya benzetti.

Bu ayın başlarında hazırlanan bir Dünya Sağlık Örgütü raporu, düşük ve düşük orta gelirli ülkeler için “yüksek kıtlık riski” konusunda uyarıda bulundu ve muhtemelen 2022’nin ikinci yarısında global çapta yaşanabilecek bir ilaç krizi olabileceğini ortaya çıkardı.

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15/01/2022 16:28