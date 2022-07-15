Covid-19 hastalarını “Acil Durum Hastanesi”nde tedavi etmemek için anlamsız bir inat

Eğer siz bir icraat, bir iş yapmışsanız ve bu yaptığınız iş toplumun büyük kesiminin içine sinmemişse, bunu doğru bulmamışsa, işin uzmanları yanlış yaptığınızı söylüyorsa, hatta bırakın uzmanı bunu duyanların çoğunluğu yaptığımızı mantıksız buluyorsa yanlışınızdan dönmenizde bir sakınca yoktur…

“Başkalarının söylediğini yapmam, benim dediğim olacak” diye diretmek, inat etmek size bir şey kazandırmaz.

İnat siyaseti doğru değildir, yanlışta ısrar etmek sizi yıpratır, hatalar yapmanıza yol açar…

Bu sözlerim Sayın Sağlık Bakanına ve kurmaylarına… “Acil Durum Hastanesi”ni ya da halkın söylemiyle “Pandemi Hastanesi”ni neden pandemi için kullanmamakta ısrar ediyorsunuz?

Covid-19 vakaları arttı, artmaya da devam ediyor…

Bu hastane ne için yapıldı? Pandemi için yapılmadı mı?

Kurulumu, içindeki mefruşat, cihazlar, personeli, altyapısı, organizasyonu pandemiye uygun değil midir?

Salgın süresince pandeminin yükünü burası çekmemiş midir?

Peki, neden burayı kullanmamakta ısrar ediyorsunuz?

Tamam, salgın tamamen bittikten sonra başka amaçlar için kullanırsınız ama bitmedi işte.

Her “bitti” deyip de tedbirleri bıraktığımızda geri geliyor, her gelişi başka bir varyantla ve canımızı yakıyor.

Siz bitti sanıp, başka servileri oraya taşımış olabilirsiniz ama bitmedi işte.

Orası acil durum hastanesidir ve pandemiye uygun inşa edilmiştir.

Oraya taşıdığınız “Göz Servisi” ve “Üroloji Servisi” bugüne kadar Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde nasıl idare etmişse yine öyle idare edecek, siz bu hastaneyi inşa ediliş amacı için kullanmalısınız.

Bunun için inat etmeye ne gerek var?

Covid-19 hastalarını acil serviste, sedyeler üzerinde perişan ettiniz.

Başka şikâyetler için acil servise gelen hastalar ile Covid-19 hastalarını aynı ortamda buluşturuyorsunuz, bu büyük bir risktir, herkes şikâyetçi, bir tek rahatsız olmayan Sağlık Bakanlığı…

Bu konuda onlarca şikâyet var, medyada her gün bu konuda haberler çıkıyor, canlı yayınlara mesaj yazan vatandaşlar şikâyetlerini dile getiriyor ama Sağlık Bakanı’nın ve ekibinin inadı bir türlü kırılamıyor.

Şikâyetler, tepkiler üzerine bazı açıklamalar yapılıyor ama bakıyoruz ki yine işin içinde Acil Durum Hastanesi yok.

Neymiş efendim? Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi giriş katındaki “Göğüs Hastalıkları Polikliniği” Covid-19 ile ilgili şikâyetleri olan hastalara hizmet veriyormuş…

“Göğüs Hastalıkları Polikliniği” çalışma saatleri yarından itibaren saat 20.00’ye kadar uzatılmış, bu hizmet haftanın yedi günü saat 08.00'den saat 20.00'ye kadar verilecekmiş.

Üstelik de gelen haberlere göre, neymiş efendim? Covid-19 hastaları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi Üroloji Bölümü’ne yatacakmış.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki “Üroloji Servisi”ni Acil Durum Hastanesi’ne taşı, Covid-19 hastalarını da boşalttığın yere yatır. Ne tuhaf iştir bu iş böyle yahu…

Neden ama böyle? Neden ısrarla Acil Durum Hastanesi’ni Covid-19 hastaları için kullanılmak istenmiyorsunuz?

Doğal olarak size “Bu hastane ne amaçla kuruldu?” diye soruyorlar.

Sayın Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, “Covid-19 vakalarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir artış yaşanmaktadır. Ancak hastane ve yoğun bakım yatışlarında, ölümlerde endişe verici bir artış yoktur” dedi.

Aman aman aman, sakın böyle demeyin, geçmişte bakanlar ne zaman böyle konuşsa, vakalarda da ölümlerde de artış olmuştu.

Halkı rahatlığa itecek, tedbir almamaya yöneltecek her türlü açıklamadan, eylemden kaçının, Covid-19’u hafife alıyormuş izlenimi yaratmayın.

Acil Durum Hastanesi’ni inşa ediliş amacı için kullanın. İnat etmeye hiç gerek yok. Covid-19 hastaları hiçbir şekilde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitmesin, orada diğer hastalar ve diğer sağlık görevlileri ile buluşmasın, muhatap olmasın.

Diğer tarafta bu iş için inşa edilmiş, yalnızca o hastaların gideceği hastane varken, bu meseleyi bu kadar kompleks bir duruma sokmaya ne gerek var ki?

Sağlık Bakanı ve bazı bakanlık yetkilileri, “Neden ısrar ediyor medya, gazetecilerin bu konuda amaçları nedir?” diye soruyormuş. Ne amacı olacak ki gazetecilerin?

Gazeteciler ısrar ediyor, çünkü vatandaşlar şikâyet ediyor, medyadan destek istiyor.

Gazeteciler ısrar ediyor, çünkü mantıklı olan gazetecilerin, bazı uzmanların, sivil toplum örgütü temsilcilerinin bu konuda söylediğidir, mantıklı olan Covid-19 için inşa edilen ve kurulan sistemi devam ettirmektir. Mantıksız olan, ısrarla Covid-19 hastalarını diğer hastalarla ve diğer sağlık çalışanlarıyla buluşturma isteğidir.

İnadın, inat siyasetinin kimseye faydası yok, bırakın inadı, dönün normal sisteme. “En başta benim, makam sahibi benim, benim dediğim olur” mantığı doğru bir mantık değil, birkaç adım geri çekilin, yapılan eleştirileri değerlendirin, mantıklı düşünün ve doğru yola dönün…

Bu Sağlık Bakanlığı görevine gelen her milletvekili bir şekilde inat oluyor. Önceki bakan için “inatçı” diyorduk, yerine gelen ondan daha inatçı çıktı… Bakalım daha neler göreceğiz?

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15/07/2022 19:52