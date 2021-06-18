Covid-19 KKTC’de bir can daha aldı!

KKTC'de yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 57 yaşındaki Mustafa Karakahraman hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karakahraman'ın diyabet, tansiyon, son dönemde böbrek yetersizliği (Diyaliz) ve koroner arter rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Karakahraman'ın 27 Mayıs'ta yoğun bakıma yattığı ve 28 Mayıs'ta entübe edildiği öğrenildi. Karakahraman'ın ölümüyle, KKTC’de bugüne kadar koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

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18/06/2021 10:32