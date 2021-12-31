Covid-19 kurallarına uyulmadığı için THY uçuşlarını durdurdular

Hong Kong yönetimi, Finlandiya’nın Helsinki, Türkiye’nin İstanbul ve Filipinler’in Manila kentinden uçuşları askıya aldı. İki hafta boyunca Türk Hava Yolları ile birlikte Finnair ve Cebu Pacific Air’in uçuşlarına onay verilmeyecek.

Bu havayolu şirketlerine ait uçaklarda Covid-19 tespit edildiği belirtilirken İstanbul’dan yola çıkan Türk Hava Yolları’nın TK083 sefer sayılı uçağında corona virüsü vakası çıkmasından sonra bu kararın alındığı kaydedildi.

Çin’e bağlı olan ve son dönemde demokrasi tartışmalarının gündemde olduğu Hong Kong’da yetkililer THY’nin 28 Aralık’ta İstanbul’dan gelen bir uçağında bir yolcunun test sonucunun pozitif çıkması sonucunda bu kararın alındığını aktardı. Öte yandan aynı uçakta iki yolcunun da Covid-19 kurallarına uymadığı da kaydedildi.

THY’nin 30 Aralık-12 Ocak arasında yapılması planlanan uçuşları da bu gelişmeyle birlikte askıya alındı.

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31/12/2021 09:58