Covid-19 PCR Tanı Kiti ve Setlerinin Alımı Konusunda Sağlık Bakanlığı Yetkili Kılındı

Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasası kurallarının 6 aylığına uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname uyarınca "Covid-19 Genel Salgın Hastalık" kapsamında Covid-19 PCR tanı kiti ve setlerinin alımı konusunda Sağlık Bakanlığı’nı yetkili kıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 123/2020 sayılı "Covid-19 Genel Salgın Hastalık Kapsamında Sağlık Bakanlığı’na Yapılacak Mal Alımı İhalelerinde Kamu İhale Yasası Kurallarının Altı Aylık Bir Süre için Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararnemenin 4'üncü maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nden "Sağlık Fonu" hesabına mahsuben temin edilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı.

Bu çerçevede "Covid-19 Genel Salgın Hastalık" kapsamında halka verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla ivedilikle gereksinim duyulan 50 bin adet Covid-19 PCR tanı kiti ve setlerinin KDV dahil toplam 146 bin Dolar karşılığında alındığı belirtildi.

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26/12/2020 13:53