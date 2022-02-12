COVID-19 plasentada onarılamaz hasara yol açıyor

ABD'de yayımlanan araştırma, koronavirüsün anne karnındaki bebeklere ölümcül etkisini ortaya koydu.

Patoloji ve Laboratuar Arşivleri Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmada ABD dahil 12 ülkeden uzmanlar, ölü doğan ve doğumdan sonra 1 hafta içinde ölen bebekler ve 68 plasentayı analiz etti.



Koronavirüs kaynaklı ölü doğumların çoğunun sebebinin, virüsün plasentayı yıkıma uğratması olduğu sonucuna varıldı.



Vakaların çoğunda plasentanın yüzde 90'ının yıkıma uğradığı tespit edildi.

Kan dolaşımı yoluyla plasentaya ulaşıyor



Virüsün büyük olasılıkla kan dolaşımı yoluyla plasentaya ulaştığı düşünülüyor.



Böylece, hücrelere bağlandığı ve oksijeni bloke ederek iltihaplanmaya neden olduğu ifade ediliyor.



Bu da plasenta dokusunun ölümüne yol açıyor.



İncelenen örneklerde annelerin aşısız oldukları ve hamileyken koronavirüse yakalandıkları belirtiliyor.



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12/02/2022 15:24