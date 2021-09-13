Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat

Dünyanın ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs ile mücadelesine son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan corona virüs (Covid-19) son dönemde varyantlar ile gündemde. Bunlardan en dikkat çekeni ise Delta.

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Haliyle bu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

AŞI OLANLARA UYARI

Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.

Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle corona virüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.

SEMPTOMLARIN TAM LİSTESİ

Ancak uzmanlar bunun sadece en yaygın 5 semptom olduğunun altını çiziyor. Mu ve Delta varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise şöyle...

1- Yüksek ateş

2- Titreme

3- Devamlı öksürük

4- Koku kaybı veya değişikliği

5- Tat kaybı veya değişikliği

6- Baş ağrısı

7- Olağandışı yorgunluk

8- Boğaz ağrısı

9- Bilinçte bulanıklık

10- Deri döküntüsü

11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler

12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları

13- Nefes darlığı

14- Göğüs ağrıları

15- kas ağrıları

16- Boğuk ses

17- İshal

18- İştahsızlık

19- Karın ağrısı

20- Burun akması

21- Hapşırma

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13/09/2021 09:49