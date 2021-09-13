Covid-19 semptomları yine değişti: 5 semptoma dikkat
Son dönemde varyantları ile adından söz ettiren coronavirüs (Covid-19) yaklaşık iki yıldır hayatımızda. Milyonlarca cana mal olan virüs için İngiltere'den çok konuşulacak bir araştırma sonucu geldi. Bilim insanları aşı olanlara uyarılarda bulundu ve virüsün en yaygın semptomlarının değiştiğini açıkladı. İşte virüse yakalananlarda görülen en yaygın 5 semptom...
13/09/2021
Dünyanın ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs ile mücadelesine son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu.
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan corona virüs (Covid-19) son dönemde varyantlar ile gündemde. Bunlardan en dikkat çekeni ise Delta.
İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Haliyle bu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.
AŞI OLANLARA UYARI
Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.
Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle corona virüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor.
BU 5 SEMPTOMA DİKKAT
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.
SEMPTOMLARIN TAM LİSTESİ
Ancak uzmanlar bunun sadece en yaygın 5 semptom olduğunun altını çiziyor. Mu ve Delta varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise şöyle...
1- Yüksek ateş
2- Titreme
3- Devamlı öksürük
4- Koku kaybı veya değişikliği
5- Tat kaybı veya değişikliği
6- Baş ağrısı
7- Olağandışı yorgunluk
8- Boğaz ağrısı
9- Bilinçte bulanıklık
10- Deri döküntüsü
11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler
12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları
13- Nefes darlığı
14- Göğüs ağrıları
15- kas ağrıları
16- Boğuk ses
17- İshal
18- İştahsızlık
19- Karın ağrısı
20- Burun akması
21- Hapşırma