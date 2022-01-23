Covid-19 testi pozitif olduğu halde oy kullanmaya geldiler!

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23/01/2022

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Covid-19 testi pozitif olduğu halde oy kullanmaya geldiler!

KKTC’de bugün yapılan “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi”nde oy verme işlemleri sırasında 12 kişinin ve bir iş yerinin yasaya aykırı hareket ettiği saptandı; haklarında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı, 7 kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiğini; 3 kişinin Covid-19 testi pozitif olduğu halde oy kullanmak maksadıyla sandık alanına geldiği, 2 kişinin oy kullanma işlemi sırasında oy pusulasını yırttığını bildirdi.
Ayrıca bir iş yeri de, oy verme süresince alkollü içki satış ve servisi yapmanın yasak olduğu halde dört kişiye alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi.
Bahse konu tüm şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

23/01/2022 18:46
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TAGS: seçim, kktc, haber, kıbrıs
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