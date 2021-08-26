Covid 19 testinden kimler muaf? Kimler ücret ödeyecek?

Başbakan Ersan Saner bugün kimlerin pcr ve antijen testinden muaf olduğunu kimlerin ücret ödeyeceğini açıkladı.

Başbakan Saner ayrıca çift aşılı kişilerin test yapmadan bazı yerlere girebileceğini de duyurdu.

İşte Başbakan'ın açıklamalarından satır başları:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu önerilerini sundu. Bakanlar Kurulu yaptığı değerlendirmeler sonrası aşı yapmayı özendirecek şekilde bir takım kararları onayladık

1 Eylül'den itibaren KKTC’de aşılı veya aşısız tüm tarama testlerinden,



Covid19 hastası ve temaslısı

KKTC’deki tüm ilk ve ortaokul da öğrenciler

Sosyal yardım alanlar ücretten muaf olacaktır

Bunlar dışındaki her birey ücrete tabi olacaktır

Yarından itibaren Lefkoşa bölgesinde ADAPASS uygulamasına geçiliyor. Çift aşılı kişiler, meyhane, bar, kuaför gibi yerlere test yapmadan serbestçe giriş yapabilecek

Bunun dışında aşısız olan ve KKTC’de ikamet eden kişiler tüm mekânlara 72 saatte yapılmış PCR veya antijen testini ibraz ettikten sonra girebilecektir.

Yüksek riskli kabul edilen mekânlara girişlere (kapalı takım sporları, kapalı fitness, otel ve casinolar, bar ve clublar gibi) aşılı kişilerden 7 günde bir, aşısız kişilerden ise 72 saatlik pcr testi aranacak

Düşük risk grubunda çalışanlar örneğin okul çalışanları özel eğitim çalışanları market mağaza çalışanları aşılı olmaları halinde 21 günde bir antijen testi yaptırmaları gerekecek. Aşısızlar ise her 7 günde bir antijen test uygulayacaklar

Yüksek risk taşıyan mekanlarda çalışanlar ise aşılı olmaları halinde 21 gün, aşısız olmaları halinde 7 günde bir pcr testi yaptıracak.

PCR Testleri 100 TL - Antijen Testleri ise 40 TL

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26/08/2021 19:12