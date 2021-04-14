Covid-19 vakaları çocuklarda neden artıyor

Son zamanlarda özellikle de İngiltere varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte çocuklarda Covid-19 vakalarının arttığı, hem çocuk hekimleri, hem de çocuk enfeksiyon uzmanları tarafından dile getiriliyor… Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya'ya bunun nedenlerini sordum. İşte açıklamaları…

Prof. Dr. Aynur Eren

VİRÜSÜN YAPIŞMASI KOLAYLAŞTI

İngiltere varyantının görülmesiyle virüslerde yapışmayı kolaylaştıran değişiklikler oldu. Virüsün hücrelerimize yapışan “spike” adı verilen çıkıntılarında geçmişe oranla artış ve yapışma kolaylığı görülmeye başladı. Virüs vücudumuzda ACE reseptörlerine bağlanıyordu ve çocuklarda bu reseptör sayısı az olduğu için ilk zamanlarda çocuklar daha az etkileniyordu. Ancak İngiltere varyantında yapışmayı kolaylaştıran bazı değişiklikler olduğu için artık çocuklara da kolay bulaşmaya başladı.

GENELLİKLE HAFİF SEYREDİYOR

Yaş ne kadar küçükse hastalığın seyri de o kadar rahat geçer. Örneğin çocuklarda kızamık ve suçiçeği gibi hastalıklar çok ağır seyretmez ama yetişkinlerde çok ağır görülebilir. Viral hastalıklar için genel olarak böyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Diğer viral hastalıklarda olduğu gibi Covid-19 da çocuklarda genelde daha hafif seyir gösterebiliyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DE ETKİLİYOR

Okulların açık olması, yüz yüze eğitim nedeniyle de çocuklarda hastalık görülme oranında artış oluyor. Sınıfta bir kişi bile pozitif çıksa o sınıf tamamen karantinaya alınıyor. Bu durumda çocukla birlikte evdekilerin hepsinin şüpheli temaslı kabul edilmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok riskli bir durum. Dolayısıyla önerilen, Batı'daki birçok ülkede olduğu gibi öğretmenlerin, her gün sokağa çıkan kişilerin, aşılama konusunda daha öncelikli olmasıdır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özellikle evdeki yetişkinlerde immünsupresif dediğimiz bağışıklık sistemi baskılanmış bir hastalık, romatolojik, malignite tümör gibi hastalıklar varsa, çocuklardan uzak durmalarında fayda var. Bir de baştan beri söylendiği gibi; eve gelince mutlaka okulda giyilen kıyafetler değiştirilmeli, mümkünse çocuğa duş aldırılmalı değilse de mutlaka eller bol su ve sabunla yıkanmalı. Gün içinde ıslanmadığı sürece aynı maske yeterli. Ancak ıslanırsa ya da yere düşerse mutlaka değiştirmesi gerektiği çocuğa öğretilmeli.

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14/04/2021 13:27