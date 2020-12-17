Covid-19 yasaklarını ihlal edenlere ceza yağdı!

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17/12/2020

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Covid-19 yasaklarını ihlal edenlere ceza yağdı!

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri ile polis ekipleri Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan meyhane, bar ve eğlence yerlerine denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol etti.

Lefkoşa, Girne, Gazimağuza ve Güzelyurt'ta gerçekleşen denetimlerde kural ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine para cezası kesildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu kapsamdaki denetimlerini hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. 

17/12/2020 19:27
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TAGS: Covid-19 yasaklarını ihlal edenlere ceza yağdı!, kktc, kıbrıs covid-19, haberkibris,
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