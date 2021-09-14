Covid 19 yenen Şaliş'ten 'aşı olun' çağrısı

Mağdurlar Meyhanesi sahibi Nidayi Şaliş, 11 Eylül'de koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından iki günde sağlığına kavuştu.

Hipertansiyon ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Şaliş kısa sürede iyileşmesini aşılı olmasına bağlarak vatandaşlara "aşı olun" çağrısı yaptı.

Nidayi Şaliş'ın paylaşımı şöyle:

11 Eylül’de bana tüm gücüyle saldıran Covit-19 ‘u yendim evimdeyim hastalıkla ilgili hiç bir belirtim yok aşılı olmam beni 2 günde ayağa kaldırdı. Lütfen AŞI olun sevdikleriniz için. Bu esnada beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür eder ve gönülden şükrediyorum. Yüce Allah ‘ım sizleri evlatlaınıza ve sevdiklerinize bağışlasın.

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14/09/2021 12:20