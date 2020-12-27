Covid-19’a karşı koruyucu kalkan: E vitamini

Coronavirüsün yeni mutasyonuyla dünyayı alarma geçirdiği bugünlerde hastalıktan korunmada maske-mesafe-hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmek kadar sağlıklı ve bilinçli beslenmek de çok önemli. Tam bu noktada bir kez daha vitaminlerin önemini hatırlatan Prof. Dr. Osman Erk, E vitamininin koruyucu etkilerine ve bu vitamini içeren gıdalara dikkat çekti…

AKCİĞER HÜCRELERİ İÇİN ÖNEMLİ

E vitamini hücre zarına yerleşerek serbest radikal hasarına karşı koruyucu etki yapmaktadır. Bu etki özellikle oksijenle yoğun biçimde temas eden akciğer hücrelerinde ve kırmızı kan hücrelerinde belirgindir. Sadece hücre zarlarını değil, DNA'nın içinde bulunduğu çekirdeği de koruyan E vitamini hücre koruyucu sistem içinde önemli bir yere sahiptir. Yağda eriyen bir vitamin olduğu için eksikliğinin görülebilmesi için uzun süreler geçmesi gerekir.

KALP DAMAR SİSTEMİNİ KORUR

Damarlarda dolaşan yağ partiküllerinin damar yüzeyine yapışmaması son derece hayati öneme sahiptir. E vitamini düzeyi ne kadar fazlaysa yağ partikülleri o kadar az oksitlenir ve daha az yapışkan olur. Dolayısıyla kanda kolesterol ne kadar yüksek ise ve ne kadar fazla doymamış yağ tüketiliyor ise E vitamini ihtiyacı o kadar fazladır. E vitamini antitrombin (kan sulandırıcı) etkiye sahiptir. Bu özelliğiyle kalp damar sisteminin en önemli koruyucu vitaminlerinden biridir. Kanda bulunan ve trombosit adı verilen kan pulcuklarının damara yapışmasını engeller, kanı inceltir ve akışkanlığını artırır. Bu etkileri ortaya çıkarırken diğer antioksidanlar olan C vitamini, beta karoten ve Omega-3 ile birlikte, ahenk içinde çalışır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER

Yapılan çalışmalarda kalp krizi geçiren hastaların önemli bir kısmında C ve E vitamini eksikliği saptanmıştır. Bağışıklık sisteminin T hücrelerinin gücünü artırarak enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Ayrıca antienflamatuar bir vitamindir, vücutta var olan inflamasyonu yatıştırır, bağışıklık sistemini destekler.

HANGİ GIDALARDA BULUNUR?

E vitamini esmer/kahverengi yiyecek grubunda tam tahıllarda, fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişlerde, zeytinyağı ve ayçiçek yağında bol miktarda bulunur. Ayrıca ıspanak, tere, marul, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, kümes hayvanları, hamsi, somon, uskumru, sardalya ve ton balığı gibi balık türleri de zengin E vitamini kaynaklarıdır. E vitamini takviyesi gerekirse doktora danışılarak kulanılmalı ve doğal olanları tercih edilmelidir.

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27/12/2020 09:01