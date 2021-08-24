Covid-19’a karşı sonbaharda nelere dikkat edilmeli?

Kısıtlamaların kalkmasıyla vaka sayıları tekrar yükseldi. Bu yükseliş kısmi bir yeni dalga sayılsa da okulların açılacağı ve insanların kapalı alanlara döneceği sonbahar aylarında ciddi bir dördüncü dalga olasılığı var. Sonbaharı rahat geçirebilmemiz kısıtlamalara kısmen geri dönmek (özellikle kapalı alanlarda) ve aşılanmanın toplumun yüzde 70'ineuygulanması ile mümkün olacak. Aksi takdirde hepimizin yorulduğu ve sıkıldığı bu dönemlerde sonbahardaki dalga öncekilerden daha yaygın bile olabilir.

AŞININ ÖNEMİ

Bu durumda en önemli iş yine aşıya düşüyor. Aşıların coronaya yakalanmayı büyük oranda ölümleri de neredeyse tama yakın önlediği artık yadsınamaz bir gerçek. Tam aşılı Covid hastaları hastaneye yatışların onda birini oluştururken yoğun bakım yatışlarının ancak yüzde ikisini oluşturmakta. Ve doğru şekilde aşılanıp antikor seviyeleri yükselen (yani aşıları tutan) hastalarda ölüm yok denecek kadar az.

Sonbahar hastalıklarına dikkat!

Sonbahar geldiğinde karşılaşacağımız başka bir sorun da korona dışı gribal ve solunum yolu hastalıkları olacak. Covid-19 ile benzer şikayetler yapan hastalıklar okulların açılması ve havanın soğumasıyla artacak. Bu nedenle hastane başvuruları yükselecek, hastane doluluk oranları artacak ve korona hastaları için de yer sıkıntıları hem servislerde hem de yoğun bakımlarda olacak. Bu yoğunluğu ve hastanelerin hastalara iyi hizmet verebilmelerini sağlamak için de yine aşı ve maskeler çok önem arz edecek. Ayrıca korona benzeri belirtileri olan bu hastalıkların çoğalması Covid-19 tanısına gitmemizi zorlaştıracak ve daha fazla tetkiklere teste maruz kalmamıza neden olacaktır. Unutmayalım korona için aldığımız her önlem bizi korona dışı birçok hastalıktan da koruyacaktır.

Rehavete kapılmayalım!

Tek başına aşı bulaşmayı önlemede yeterli olmamaktadır. Bu nedenle aşılı olsak da olmasak da rehavete kapılmamalı, kapalı alanların tümünde ve kalabalık açık alanlarda maske takmak, mesafeli olmak halen ve çok uzun süre bizim temel korunma yöntemimiz olmalıdır. Bizler Covid pozitif olduğumuzda da kendimizi sevdiklerimizden ve toplumdan izole etmeliyiz. Ve öksürük, balgam, ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetlerimiz özellikle üç günü geçtiğinde mutlaka bir doktora başvurmalıyız. Kış boyunca alabileceğimiz diğer bir önlem de gereksiz seyahatleri ve yer değiştirmeleri azaltmak olacaktır.

4. doz aşı gerekli mi?

Son olarak da 4. dozlardan bahsetmemiz gerekir. Şimdiki durumda 2 kere BioNTech olanlarda 3. doz BioNTech aşısının gerekliliği bile tartışma konusudur ama bilim insanları arasındaki genel kanı 9. aydan sonra 3. dozun olabileceğidir. 2 Sinovac'tan sonra 2 BioNTech konusu ise şu an çok gündemdedir. 2 Sinovac üzerine BioNTech olmak doğru bir yaklaşım şeklidir. Ancak ikinci BioNTech için en az bekleme süresi ideal olarak 3 aydan az olmamalıdır. İstisnai olarak aşı sonrası antikor düzeyleri yeterli artmamış kişilerde ve yurt dışına çıkmak için zorunluluğu olan kişilerde 3 ayı beklemeden 2. dozu olmak sakıncalı değildir. Ama aşının koruyucu etki süresini kısaltabilir.

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24/08/2021 09:06