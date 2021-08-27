Covid-19’da adanın kara günü

Adanın hem Kuzey’inde hem de Güney’inde Covid-19 nedeniyle en acı günlerden biri yaşandı.

Kuzey Kıbrıs’ta bugün Covid-19 nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Bugün yaşanan can kaybı sayısı KKTC’de salgının başladığı ilk günden bugüne en yüksek rakam olarak kayda geçerken adanın Güney’inde de bugün en yüksek can kaybı yaşandı.

Güney Kıbrıs’ta bugün Covid-19 nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirirken toplam vefat sayısı 496’ya yükseldi.

KKTC’de ise Covid-19 nedeniyle toplam 56 kişi yaşamını yitirirken yoğun bakımda 16 hasta bulunuyor aktif vaka sayısı ise 2 bin 225.

Öte yandan KKTC’de Ağustos ayında 16 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken bu oran ay bazında da en yüksek rakam olarak kayda geçti.

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27/08/2021 22:23