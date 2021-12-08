Covid-19'dan 3. ölüm, ölü sayısı 116'ya yükseldi

KKTC’de bugün koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm yaşandı.

ads ads ads ads
08/12/2021

ads
ads
ads
Covid-19'dan 3. ölüm, ölü sayısı 116'ya yükseldi

KKTC’de bugün koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm yaşandı.

Edinilen bilgiye göre  76 yaşındaki Ali Çetin Osmanbuba covid 19 teşhisiyle tedavi gördüğü Acil Durum Hastanesi'nde bugün 11.30'da hayatını kaybetti. Hastanın 2 doz sinovac aşılı olduğu ve yan hastalıkları bulunduğu bildirildi. 

KKTC'de bugüne kadar covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 116'e yükseldi.

Ülkede bu sabah 51 yaşında Mehmet Kumlutepe ve 80 yaşındaki Aida Mahmud Hüseyinova'da hayatını kaybetmişti

 

08/12/2021 12:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Covid-19
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.