COVID-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.
01/11/2021
Dünya genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, şu ana kadar 246 milyon 743 binden fazla kişi virüse yakalanırken salgın sebebiyle 5 milyon 425 kişi yaşamını yitirdi.
Dünya genelinde uygulanan aşı sayısı ise 6 milyon 947 bini geçti.
COVID-19, ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde görülmüştü.