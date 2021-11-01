COVID-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.

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01/11/2021

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COVID-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, şu ana kadar 246 milyon 743 binden fazla kişi virüse yakalanırken salgın sebebiyle 5 milyon 425 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde uygulanan aşı sayısı ise 6 milyon 947 bini geçti.

COVID-19, ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde görülmüştü.  

01/11/2021 11:45
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TAGS: Koronavirüs, covid-19, ölüm, haber, kıbrıs, kkktc
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