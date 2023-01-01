Covid-19’dan ölenlerle ilgili dehşete düşüren araştırma

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerine yapılan otopsilerde dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı...

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde (NIH) araştırmacılar, yaş ortalaması 62,5, bir kısmının ek hastalığı olan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi.

CESETLERE OTOPSİ YAPILDI

Tamamı Covid-19’a karşı aşı yaptırmayan bu kişilere ait cesetlere Nisan 2020 ila Mart 2021’de otopsi yapıldı.

Cesetlerden aldıkları kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 cesedin kan plazmasında Covid-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti.

Araştırmacılar, 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3’ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaştı.

Diğer yandan, araştırmacılar, cesetlerin farklı bölgelerinde veya sıvılarında RNA tespit etti.

SARS-CoV-2 RNA, hipotalamus, beyincik, omurilik ve bazal ganglionda bulundu.

KAPSAMLI ÖRNEKLER ALINDI

Araştırmada, cesetlerden 11’inin sinir sistemine ait dokulardan kapsamlı örnekler alındı.

SARS-CoV-2 RNA, cesetlerden birinde hipotalamus ve beyincikte, ikisinde de omurilik ve bazal ganglionda tespit edildi.

Öte yandan, bulunan SARS-CoV-2 RNA’ların beyne verdiği zararın “az” olduğu sonucuna ulaşıldı.

Bu arada araştırmada, Covid-19’un ilk olarak solunum yolları ile akciğer dokusuna zarar verdiği de doğrulandı.

BİRÇOK BÖLGEDE GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar, Covid-19 belirtilerinin görüldüğü ilk iki haftada, virüsün solunumla ilgili olmayan birçok bölgede çoğaldığını ifade etti.

Araştırmanın sonuçları, “Nature” dergisinde yayınlandı.

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01/01/2023 19:18