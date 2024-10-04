Covid-19'un Ay'a yansıyan izleri: Fiziksel değişimlere yol açtı!

COVID-19 pandemisi, dünya genelinde büyük bir kaosa yol açarken, yeni bir araştırma bu süreçteki etkilerin uzayda bile hissedildiğini ortaya çıkardı.



Araştırmacılar, Nisan-Mayıs 2020 dönemindeki sıkı karantinadan dolayı Ay’ın yüzeyindeki gece sıcaklıklarının önemli ölçüde düştüğünü keşfetti.

Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki Fiziksel Araştırma Laboratuvarı’ndan bir ekip, Ay’ın yüzeyindeki altı farklı noktanın gece yüzey sıcaklıklarını inceledi. Sıcaklık verileri, 2009 yılında fırlatılan NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı (LRO) tarafından toplandı.

Dünya'da kaosa yol açan COVID-19 ile ilgili yeni bir çalışma bilim insanlarını şaşırttı. Yapılan araştırmaya göre küresel salgının etkisi yalnızca Dünya'da görülmedi. Araştırmacılar, insan faaliyetlerindeki azalma ile birlikte Ay'a ulaşan radyasyon miktarındaki değişikliklerin Ay yüzeyinde değişimlere yol açtığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, 2017 ile 2023 yılları arasında kaydedilen sıcaklık verileri üzerinde yaptıkları analizde, karantina dönemi olan Nisan ve Mayıs 2020 arasında dikkat çekici bir anormallik tespit etti.

Altı bölgenin tamamında, karantinanın uygulandığı döneme denk gelen 8-10 Kelvin (yaklaşık 14-18 Fahrenheit) arasında bir sıcaklık düşüşü gözlemlendi.

Araştırmacılar, bu soğumanın, COVID-19 karantinası sırasında insan faaliyetlerinin durmasının bir sonucu olarak Dünya’dan yayılan radyasyonda meydana gelen ani bir düşüşle açıklanabileceğini öne sürdü.

Karantina süreci, işe gidip gelme, endüstrileşme ve madencilik gibi sera gazı üreten birçok aktiviteyi kesintiye uğrattığı için, karasal radyasyon seviyeleri önemli ölçüde azaldı.

Yapılan çalışmalar, günlük küresel CO2 emisyonlarının 2019’daki ortalama seviyelere kıyasla 2020 Nisan ayının başında yaklaşık yüzde 17 düştüğünü gösteriyor.

Araştırma ekibi, Ay’ın yüzey sıcaklıklarındaki düşüşün, Dünya’nın yaydığı ısının bir kısmının Ay’ı ısıtmasıyla ilgili olduğunu belirtti. Karantina sırasında emisyonlardaki küresel azalma, birçok ülkede bulut örtüsünün ve atmosfer kirleticilerin azalmasına yol açtı, bu da Dünya'nın yaydığı ısı miktarını azalttı.

Ay’ın yüzey sıcaklıklarındaki değişiklikler, iklim değişikliğinin Dünya üzerindeki etkilerini incelemenin yeni bir yolu olarak dikkat çekiyor.

Ekip, iki olgu arasında kesin bağlantılar kurmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ancak bu çalışma, Ay’ın yüzey sıcaklıklarının incelenmesinin iklim değişikliği araştırmalarına önemli bir katkı sağlayabileceğini göstermektedir.

COVID-19’un ilk dalgası Mart 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alırken, virüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla sıkı karantina protokolleri uygulamaya başladı. Bu durum, hem Dünya'daki sera gazı emisyonlarını düşürdü hem de Ay yüzeyinin sıcaklıklarını dolaylı yoldan etkiledi.