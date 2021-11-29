Covid-19'un küresel turizme maliyeti 2 trilyon dolar

Birleşmiş Milletler (BM) turizm kuruluşu, corona virüs pandemisinin küresel turizm sektörüne 2021'de 2 trilyon dolarlık gelir kaybına mal olacağını bildirdi ve sektörün toparlanmasını "kırılgan" ve "yavaş" olarak nitelendirdi.

AFP'nin haberine göre, Madrid merkezli Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) tahminleri, Avrupa'nın enfeksiyonlarda bir artışla boğuşması ve omicron olarak adlandırılan yeni bir ağır mutasyona uğramış Covid-19 varyantının dünyaya yayılmasıyla aynı döneme denk geldi.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası turist varışları bu yıl da 2019'un gerisinde kaldı.

Bu yıl, yabancı turist sayısının 2019'da kaydedilen 1,5 milyarın yüzde 70-75 altında kalması bekleniyor. Benzer bir düşüş 2020'de de yaşanmıştı.

UNWTO'ya göre küresel turizm sektörü, geçen yıl pandemi nedeniyle 2,0 trilyon dolar (1,78 trilyon euro) gelir kaybetti ve bu da sektörü toplumsal sağlık krizinden en çok etkilenen sektörlerden biri haline getirdi.



Turizmi teşvik etmekle görevli BM organı, sektörün gelecek yıl nasıl bir performans göstereceğine dair bir tahminde bulunmadı ve orta vadeli görünümün pek iç açıcı olmadığını belitti.



YENİ VARYANTLAR İYİLEŞMEYİ ETKİLEYECEK

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Başkanı Zurab Pololikashvili, son haftalarda birkaç ülkede yeni virüs kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı getirilmesinin "bunun ne kadar tahmin edilemez bir durum olduğunu" gösterdiğini söyledi.

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29/11/2021 12:55