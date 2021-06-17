Covid araştırması: Antikor kokteyli tedavisi en ağır hastalarda ölüm riskini beşte bir oranında azaltıyor

Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir araştırmaya göre, monoklonal antikor kokteyli tedavisinin en ağır Covid-19 hastalarında ölüm riskini beşte bir oranında azalttığı tespit edildi.

Oxford Üniversitesi liderliğinde 10 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, antikor kokteylinin, seronegatif olarak bilinen kendi antikorlarını üretemeyen ve corona virüs nedeniyle hastanede yatan hastaların tedavisinde önemli ölçüde fayda sağladığı ortaya çıktı.

Oxford Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, yapay antikorlardan üretilen corona virüs tedavisinin, en ağır Covid-19 hastalarında ölüm riskini beşte bir oranında azalttığı tespit edildi.

Regeneron'un monoklonal antikor kokteyli, dünyanın corona virüs tedavilerini araştıran en büyük çalışması olan Recovery tarafından Birleşik Krallık'ta yaklaşık 10 bin kişi üzerinde test edildi.

Testin sonrasında antikor kokteylinin, seronegatif olarak bilinen kendi antikorlarını üretemeyen ve corona virüs nedeniyle hastanede yatan hastaların tedavisinde önemli ölçüde fayda sağladığı ortaya çıktı.

Yapılan çalışmaya katılan her üç kişiden birinin kendi antikorunu üretemediği bildirilirken, verilen antikor sonrası bu rakamın yüzde 24’e düştüğü aktarıldı.

TEDAVİ SÜRESİNİ DÖRT GÜN KISALTIYOR

Araştırmacılar, mutlak riskteki yüzde altılık düşüşün, göreceli riskte yüzde 20'lik bir düşüşe eş değer olduğunu ve bunun da antikor tedavisi alan her 100 hasta için altı hayat kurtarılması anlamına geldiğini söyledi.

Antikor kokteyli tedavisinin ayrıca corona virüs nedeniyle hastanede olan kişilerin tedavi sürelerini ortalama dört gün kısalttığı belirtilirken solunum cihazına bağlanma riskinin ise yüzde 17 oranında azaldığının tespit edildiği bildirildi.

ANTİKOR ÜRETENLERDE ETKİSİ YOK

Corona virüsün ardından antikor üreten hastalar üzerindeki etkiyi de açıklayan bilim insanları, olumlu ya da olumsuz hiçbir değişiklik olmadığının altını çizdi.

Araştırmanın başında olan ve Recovery araştırmasının Baş Araştırmacısı Profesör Sir Martin Landrey, yalnızca bir değil iki antikor kullanmanın, tüm varyantlara ve gelecekte ortaya çıkabilecek diğer sorunlara karşı "işini sağlama alma" yaklaşımı olabileceğini belirtti.

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17/06/2021 15:37